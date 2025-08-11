«Известия»: в России хотят резко увеличить декретные

В России предложили значительно увеличить декретные выплаты для стимулирования рождаемости — с 40% от зарплаты за рождение второго ребенка до 60%. С такой инициативой выступил старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Ларионов, его предложения опубликованы в научном журнале «Проблемы прогнозирования».
«Выплату стоит повысить до 60% после рождения второго ребенка и до 80% при рождении третьего, а также убрать верхнюю планку в 69 тысяч рублей», — передает слова Ларионова «Известия». Научный сотрудник также пояснил, что существующий размер пособий — 40% от среднего заработка — не компенсирует финансовых потерь семьи при рождении ребенка. Также предлагается увеличить срок выплат: на второго ребенка — до 2,5 лет, на третьего — до трех лет, а максимальный размер ежемесячной суммы (сейчас ограничен 69 тысячами рублей) убрать вовсе.
Кроме изменения системы декретных выплат, стоит ввести дополнительные меры поддержки семей. В частности, он считает эффективным предоставлять работодателям налоговые льготы за перевод родителей на гибкий график работы, а семьям — выдавать жилищные сертификаты или передавать государственные квартиры. Среди прочих инициатив — развитие сети яслей и введение в вузах обязательной дисциплины по демографии.
Ранее в России уже предлагалось увеличить размер материнского капитала до 1 миллиона рублей за первого ребенка и до 1,3 миллиона рублей за второго и третьего, а также расширить меры поддержки семей для повышения рождаемости. Сейчас семьи получают 690,2 тысячи рублей за первого ребенка и почти 222 тысячи — за второго, а программа маткапитала действует до 2030 года.
