07 августа 2025

В ГД предложили новую меру поддержки семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Законопроект направлен на заключение в правительство РФ
Законопроект направлен на заключение в правительство РФ Фото:

В России предложили увеличить материнский капитал: до 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка и до 1,3 миллиона рублей — при рождении второго или третьего ребенка. Автором инициативы выступил Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части установления размера материнского капитала. Согласно законопроекту, размер материнского капитала может составить миллион рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года", — сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. 

Такая же сумма предусмотрена для первого ребенка, родившегося или усыновленного начиная с 1 февраля 2026 года. На второго ребенка предлагается увеличить выплату до 1,3 миллиона рублей, если первый ребенок родился или был усыновлен после этой даты. Аналогичная сумма предусмотрена и для третьего ребенка, если ранее право на материнский капитал не возникало.

Ранее эксперты предлагали увеличить размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, чтобы стимулировать рост рождаемости. Сейчас семьи получают 690,2 тысячи рублей за первого ребенка и почти 222 тысячи — за второго, а при оформлении сразу на двоих детей сумма составляет 912,2 тысячи рублей. Программа материнского капитала действует до 2030 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России предложили увеличить материнский капитал: до 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка и до 1,3 миллиона рублей — при рождении второго или третьего ребенка. Автором инициативы выступил Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части установления размера материнского капитала. Согласно законопроекту, размер материнского капитала может составить миллион рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года", — сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.  Такая же сумма предусмотрена для первого ребенка, родившегося или усыновленного начиная с 1 февраля 2026 года. На второго ребенка предлагается увеличить выплату до 1,3 миллиона рублей, если первый ребенок родился или был усыновлен после этой даты. Аналогичная сумма предусмотрена и для третьего ребенка, если ранее право на материнский капитал не возникало. Ранее эксперты предлагали увеличить размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, чтобы стимулировать рост рождаемости. Сейчас семьи получают 690,2 тысячи рублей за первого ребенка и почти 222 тысячи — за второго, а при оформлении сразу на двоих детей сумма составляет 912,2 тысячи рублей. Программа материнского капитала действует до 2030 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...