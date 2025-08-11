11 августа 2025

Тюменцев предупредили об опасности на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В районе автодороги густой туман
В районе автодороги густой туман Фото:

На автодороге Тюмень — Омск в районе 357-го километра резко ухудшилась видимость. ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-канале сообщил, что на трассу опустился туман.

«Внимание! На автодороге Р-402 357-й километр туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Водителей просят быть осторожными и соблюдать дистанцию.

Ранее на другом участке этой же трассы скопилась пробка. Виной всему стало ДТП и большой поток транспорта вы направлении Тюмени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге Тюмень — Омск в районе 357-го километра резко ухудшилась видимость. ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-канале сообщил, что на трассу опустился туман. «Внимание! На автодороге Р-402 357-й километр туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Водителей просят быть осторожными и соблюдать дистанцию. Ранее на другом участке этой же трассы скопилась пробка. Виной всему стало ДТП и большой поток транспорта вы направлении Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...