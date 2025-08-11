Тюменцев предупредили об опасности на трассе

В районе автодороги густой туман
На автодороге Тюмень — Омск в районе 357-го километра резко ухудшилась видимость. ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-канале сообщил, что на трассу опустился туман.
«Внимание! На автодороге Р-402 357-й километр туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Водителей просят быть осторожными и соблюдать дистанцию.
Ранее на другом участке этой же трассы скопилась пробка. Виной всему стало ДТП и большой поток транспорта вы направлении Тюмени.
