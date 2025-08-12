С какими болезнями нельзя будет водить машину с 1 сентября

Юрист Шиманский: водители с частичной цветовой слепотой не смогут водить машину
Адвокат Шиманский поделился, что с частичной цветовой слепотой нельзя будет водить машину
Адвокат Шиманский поделился, что с частичной цветовой слепотой нельзя будет водить машину

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила допуска к вождению не будут допускаться лица, страдающие частичной цветовой слепотой или имеющие нарушения восприятия красного и зеленого цветов. Об этом агентству сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов «Советник-Центр» Александр Шиманский.

«Новый список болезней, которые являются противопоказанием к управлению автомобилем, приводят в соответствие с Международной классификацией болезней. Теперь к вождению не будут допущены водители с частичной цветовой слепотой, искаженным восприятием красного и зеленого цветов», — передает слова адвоката «Прайм».

Кроме того, сообщается, что в обновленный перечень включены психические расстройства, неврологические патологии и проблемы со зрением, всего — 11 пунктов. В частности, теперь противопоказанием к получению водительских прав являются общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. 

