Мэр Ставрополя сообщил об отраженной атаке ВСУ

В Ставрополе сбили дроны ВСУ
В Ставрополе сбили дроны ВСУ
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 12 августа Ставрополь отразил атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.

«Сегодня ночью в Ставрополе была отражена атака БПЛА», — написал Иван Ульянченко в своем telegram-канале. Он отметил, что беспилотники были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

По его словам, пострадавших нет. Среди разрушений: выбитые стекла на социальном объекте. На месте работают экстренные службы. Также мэр напомнил о продолжающемся режиме опасности атаки БПЛА.

Ранее стало известно о введении такого режима в Ставропольском крае. Тревога поднималась и в других регионах России.

