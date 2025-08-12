В России замечаются новые схемы мошенников, в которых используют новую многоэтапную схему обмана с подменой номеров, притворяясь сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Об этом сообщают в ведомстве.
«На первом этапе мошенники звонят в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят сообщить код из смс якобы для свeрки данных», — передают слова ведомства РИА Новости. Затем, добавляет собеседник агентства, после получeния кода разговор прекращается и видимость уведомления от Роскомнадзора имитируется.
Кроме того, отмечается, что для правдоподобности жертву переводят на «сотрудников» Центрального банка России, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под разными предлогами граждан вынуждают оформить кредит и перевести деньги на так называемый «безопасный счет».
