Мошенники обманывают россиян, представляясь Роскомнадзором

Мошенники перешли на новый уровень многоэтапной схемы обмана
Мошенники перешли на новый уровень многоэтапной схемы обмана Фото:

В России замечаются новые схемы мошенников, в которых используют новую многоэтапную схему обмана с подменой номеров, притворяясь сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Об этом сообщают в ведомстве.

«На первом этапе мошенники звонят в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят сообщить код из смс якобы для свeрки данных», — передают слова ведомства РИА Новости. Затем, добавляет собеседник агентства, после получeния кода разговор прекращается и видимость уведомления от Роскомнадзора имитируется.

Кроме того, отмечается, что для правдоподобности жертву переводят на «сотрудников» Центрального банка России, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под разными предлогами граждан вынуждают оформить кредит и перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

