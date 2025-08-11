11 августа 2025

В Челябинской области подешевели яблоки и курица

В Челябинской области подешевели яйца, яблоки и тушки цыпленка-бройлера. В целом в регионе цены соответствуют средним показателям, сообщила пресс-служба регионального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС). 

«Наблюдается снижение цен на отдельные товары, например, на яйца, яблоки, тушки цыпленка-бройлер. Цены в регионе соответствуют средним показателям», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Анализ результатов принятых мер по сдерживанию цен в регионе показал, что торговые сети, магазины розничной торговли и производители товаров соблюдают достигнутые ранее договоренности.  Ведомство не выявило нарушений обязательств по сдерживанию цен. Мониторинг для обеспечения стабильности ценовой ситуации в Челябинской области продолжится, заявили в УФАС. 

Но, согласно данным Челябинскстата, в июне 2025 года в сравнении с предыдущем месяцем яблоки в регионе подорожали на 10,89% и стали самым дорогим товаром в группе «Плодоовощная продукция, включая картофель». Куры охлажденные и мороженые также показали рост на 3,2% и также стали самым дорогим товаром в категории «Мясопродукты». 

В Челябинской области ранее снизились цены на туристические туры на море, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП). Поездки в Объединенные Арабские Эмираты в апреле стали дешевле на 18,9% — средняя стоимость составляла 60 тысяч 292 рубля. 

Индекс потребительских цен на отдельные группы в июне 2025 года в Челябинской области
Индекс потребительских цен на отдельные группы в июне 2025 года в Челябинской области
