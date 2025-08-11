На складе ременного содержания в Челябинске в грушах из Узбекистана нашли паразита, который высасывает из дерева все соки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, 400 килограммов груш оказались заражены калифорнийской щитовкой.
«Россельхознадзор выявил в узбекских грушах, поступивших в регион, калифорнийскую щитовку. Личинки и взрослые насекомые истощают деревья, высасывая сок из них», — пояснили URA.RU в офисе службы.
В результате кора деревьев отмирает. Выявить щитовку помогли сотрудники челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Поскольку наличие этого вредителя на плодах не представляет угрозы человеку, Россельхознадзор разрешил реализацию груш. Специалисты отметили, что необходима предварительная обработка плодов перед употреблением в пищу.
Калифорнийская щитовка может повредить яблони, абрикосы и грушу — всего 270 различных видов. Вредитель ограниченно распространен в России. С 2021 года случаи выявления насекомого в различных регионах страны регистрируются все чаще.
