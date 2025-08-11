Екатеринбуржец, избитый незнакомцами, убедил соседей сменить УК

Жильцы екатеринбургского дома на Мостовой, 47 поддержали инициативу избитого неизвестными Ивана, который предложил сменить управляющую компанию. О том, как прошло собрание жильцов, URA.RU рассказал сам Иван.
"На собрании присутствовали свыше 50 человек. Все поддержали мою инициативу о смене УК. Заочная часть голосования продлится до конца сентября. Решение будет вынесено в начале октября после подсчета всех голосов", — объяснил он.
По его словам, на собрании был и один агрессор, который якобы раскачивал мнение остальных горожан. "Но его быстро удалили с голосования", — добавил собеседник агентства.
О том, что Иван стал жертвой мужчин в балаклавах, агентство писало ранее. По его словам, с конца прошлого года он и другие жильцы думают о смене УК из-за накопившихся претензий. Незадолго до собрания Иван получил странный вызов на грузоперевозку, где его избили незнакомцы. Он считает, что это дело рук владельцев УК (в организации это опровергают). СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство, сыщики ищут подозреваемых. Остальные новости по теме — в этом сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!