Екатеринбуржец хотел сменить УК, но на него напали неизвестные: как развивался конфликт

Жильцы екатеринбургского дома на Мостовой, 47 захотели сменить управляющую компанию «ГринСервис» еще в конце прошлого года. Но потом один из активных жильцов дома Иван попал в больницу после жестокого избиения. Подробнее об истории, — в материале URA.RU.
По словам жильцов, в начале декабря 2024-го Иван отправился в офис «ГринСервиса», чтобы получить ответы на интересующие вопросы. Люди якобы жаловались, что в доме ржавые трубы, периодически отсутствует вода и на каком основании производятся начисления в квитанции за охрану. «Когда УК зашла в дом, то обещала привести дом в порядок без дополнительных сборов с собственников. Но потом сказали, что трубы будут менять лишь в рамках капитального ремонта (примерно в 2044-м), за охрану собирают деньги, потому что услуга осталась по наследству от предыдущей УК», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, Иван обвинил УК в игнорировании заявок собственников. В качестве примера он привел историю соседки-пенсионерки, которая попросила установить пандус. «Но в УК ему сказали, что никакой заявки якобы не было. Хотя она есть в общем чате», — отметил собеседник. Но не все поддержали мужчину. Некоторые члены совета дома стали обвинять его в том, что его якобы подкупила другая УК, в интересах которой он действует.
В январе Иван получил ответ от свердловского департамента жилищного и строительного надзора, что «ГринСервис» якобы незаконно начисляет собственникам плату за охрану. И тогда он стал готовить собрание, чтобы вместе с жильцами сменить УК. 31 июля Иван получил заказ на грузоперевозку. Он приехал к оговоренному месту, но на него напали трое незнакомцев в балаклавах и монтировкой. Он считает, что «заказать» его могла УК. В самой организации это категорически опровергают.
«УК „ГринСервис“ не имеет никакого отношения к произошедшему инциденту. О нем стало известно из telegram-канала. Все обращения и жалобы, поступающие от жителей, обрабатываются в установленные законом сроки, путем проведения соответствующих работ с целью надлежащего содержания общедомового имущества. У УК отсутствуют конфликты с жителями, со своей стороны УК предпринимает меры для урегулирования спора, не доводя до конфликтной ситуации. В случае недоговоренности сторон, все вопросы решаются в судебном порядке. Относительно выбора иной УК, данный вопрос относится к компетенции общего собрания собственников и не зависит от желания действующей компании. От собственников многоквартирного дома №47 по Мостовой сообщений о намерении выбрать иную УК не поступало», — сообщили URA.RU в «ГринСервисе».
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту избиение Ивана. Все новости по этой теме агентство собирает в этом сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!