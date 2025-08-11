Мэрия Перми займется проблемным подземным переходом возле Центрального рынка

Подземный переход у Центрального рынка в Перми затопило еще 6 августа. Специалисты «Новогор-Прикамье» тогда обследовали участок и выяснили, что централизованная система, за которую отвечает компания, работает исправно. Выход воды в подземном переходе осуществляется из дренажа. В него врезан туалет у подземного перехода. В мэрии Перми в ответ на запрос URA.RU пообещали, что бесхозные сети на этом участке передадут на баланс города.
«Подтопление подземного пешеходного перехода у Центрального рынка произошло по причине засора дренажа на сетях канализации. Силами ООО „Новогор-Прикамье“ выполнены работы по прочистке сетей, балансовая принадлежность которых не определена. Уровень сточных вод в подземном переходе снизился до нулевых отметок, подтопление ликвидировано. Администрацией Ленинского района запущена процедура по передаче бесхозяйных сетей в муниципальную собственность», — уточнили в мэрии.
Ранее URA.RU публиковало кадры, на которых виден масштаб подтопления. Для людей организовали деревянные настилы для перехода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!