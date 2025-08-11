11 августа 2025

Мэрия Перми займется проблемным подземным переходом возле Центрального рынка

Мэрия Перми: бесхозные сети в переходе у Центрального рынка перейдут городу
Сейчас уровень сточных вод в подземном переходе снизился до нулевых отметок
Подземный переход у Центрального рынка в Перми затопило еще 6 августа. Специалисты «Новогор-Прикамье» тогда обследовали участок и выяснили, что централизованная система, за которую отвечает компания, работает исправно. Выход воды в подземном переходе осуществляется из дренажа. В него врезан туалет у подземного перехода. В мэрии Перми в ответ на запрос URA.RU пообещали, что бесхозные сети на этом участке передадут на баланс города. 

«Подтопление подземного пешеходного перехода у Центрального рынка произошло по причине засора дренажа на сетях канализации. Силами ООО „Новогор-Прикамье“ выполнены работы по прочистке сетей, балансовая принадлежность которых не определена. Уровень сточных вод в подземном переходе снизился до нулевых отметок, подтопление ликвидировано. Администрацией Ленинского района запущена процедура по передаче бесхозяйных сетей в муниципальную собственность», — уточнили в мэрии. 

Ранее URA.RU публиковало кадры, на которых виден масштаб подтопления. Для людей организовали деревянные настилы для перехода. 

