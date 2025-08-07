Подземный переход у Центрального рынка в Перми затопило. Там прорвало канализацию, сообщили очевидцы в соцсетях. В компании «Новогор-Прикамье» URA.RU уточнили, что причиной инцидента стал туалет.
«Наши специалисты обследовали участок еще 6 августа. Именно тогда поступило первое обращение. Однако централизованная система, за которую отвечает наша компания, работает исправно. Выход воды в подземном переходе осуществляется из дренажа. В него врезан туалет у подземного перехода», — рассказали в компании.
Сейчас на месте работают службы, которые ликвидируют потоп, уточняет корреспондент URA.RU. Агентство также направило запрос в мэрию Перми. Ответ ожидается.
