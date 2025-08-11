В Тюмени откроют новый ледовый каток

Кроме самого катка в здании будут раздевалки, арена и буфет
В Тюмени строительство крытого ледового катка на улице Судоремонтной завершат в сентябре текущего года. Об этом сообщили в telegram-канале главного управления строительства.
«Ледовое поле размером 30 на 60 метров, пропускная способность — до 50 человек в смену, а для зрителей предусмотрено 100 мест. Завершить строительство планируется в сентябре 2025 года», — говорится в сообщении.
Как ранее заявляли в ГУС, в здании будут ледовое поле, тренажерный зал, раздевалки и буфет. Площадь объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!