11 августа 2025

В Тюмени откроют новый ледовый каток

В Тюмени строительство крытого ледового катка на улице Судоремонтной завершат в сентябре текущего года. Об этом сообщили в telegram-канале главного управления строительства.

«Ледовое поле размером 30 на 60 метров, пропускная способность — до 50 человек в смену, а для зрителей предусмотрено 100 мест. Завершить строительство планируется в сентябре 2025 года», — говорится в сообщении.

Как ранее заявляли в ГУС, в здании будут ледовое поле, тренажерный зал, раздевалки и буфет. Площадь объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров.

