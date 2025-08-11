11 августа 2025

Пермский университет устроит фестиваль для всего города

Кампус станет фестивальной площадкой
Кампус станет фестивальной площадкой Фото:

На территории Пермского университета (ПГНИУ) в сентябре пройдет масштабный «Кампус фест». Этот праздник вуз устраивает уже в восьмой раз для всех горожан.

««Кампус фест» возвращается! За год мы вдохновлялись, творили, готовили для вас самые крутые фишки и сюрпризы, чтобы сделать этот вечер по-настоящему особенным. В программе: интерактивные площадки, лекторий, мастер-классы, еда и музыка», — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Кампус фест» стартует в 18:00 12 сентября. Вход свободный. Подробная программа появится позже. В 2024 году, как рассказывало URA.RU, на фестивале ПГНИУ впервые показал широкой публике свою коллекцию метеоритов. Каждый год в кампусе для гостей проводят экскурсии, выступают музыканты. Всего работают десятки площадок с различными активностями.

