11 августа 2025

В Пермском крае продается завод по производству бумаги

В Нытве Пермского края продается завод бумажных изделий за 75 млн рублей
В городе Нытва Пермского края продается завод по производству бумажных изделий. Стоимость бизнеса — 75 млн рублей.

«Продается пермский завод бумажных изделий. Окупаемость — 36 месяцев. Готовая площадка для строительства. Здание завода и земля в собственности. Стоимость — 75 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Авторы объявления указывают, что завод работает более трех лет и можно наладить удаленный бизнес. Здание и земля находятся в собственности. Завод является резидентом ТОСЭР Нытва. 

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Култаево Пермского муниципального округа продается база отдыха с посуточным проживанием. Стоимость объекта составляет 27 млн рублей.

