05 августа 2025

В пригороде Перми продается база отдыха с баней и бассейном по цене элитной квартиры

Базу отдыха в селе Култаево Пермского округа продают за 27 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Три дома с баней расположены на 23 сотках
Три дома с баней расположены на 23 сотках Фото:

В селе Култаево Пермского муниципального округа, которое находится в 15 километрах от Перми, продается база отдыха с посуточным проживанием — банный комплекс. Стоимость объекта — 27 млн рублей, что является ценой многокомнатной квартиры в центре Перми.

«Продается готовый бизнес 380 квадратный метров класса А+. База отдыха с посуточным проживанием, состоит из трех индивидуальных домов по 110 квадратных метров, открытого теплого бассейна и административного здания для персонала. Полностью огороженная территория 23 сотки. Цена — 27 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

У каждого дома находится отдельная территория с местом для приватного отдыха и мангальная зона. По периметру бежит журчащая речка с рыбками, а вечером включается подсветка. По указанному в объявлении адресу находится «Банный дом 59».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продаются два здания на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей. 

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В селе Култаево Пермского муниципального округа, которое находится в 15 километрах от Перми, продается база отдыха с посуточным проживанием — банный комплекс. Стоимость объекта — 27 млн рублей, что является ценой многокомнатной квартиры в центре Перми. «Продается готовый бизнес 380 квадратный метров класса А+. База отдыха с посуточным проживанием, состоит из трех индивидуальных домов по 110 квадратных метров, открытого теплого бассейна и административного здания для персонала. Полностью огороженная территория 23 сотки. Цена — 27 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. У каждого дома находится отдельная территория с местом для приватного отдыха и мангальная зона. По периметру бежит журчащая речка с рыбками, а вечером включается подсветка. По указанному в объявлении адресу находится «Банный дом 59». Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продаются два здания на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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