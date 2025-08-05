В пригороде Перми продается база отдыха с баней и бассейном по цене элитной квартиры

В селе Култаево Пермского муниципального округа, которое находится в 15 километрах от Перми, продается база отдыха с посуточным проживанием — банный комплекс. Стоимость объекта — 27 млн рублей, что является ценой многокомнатной квартиры в центре Перми.
«Продается готовый бизнес 380 квадратный метров класса А+. База отдыха с посуточным проживанием, состоит из трех индивидуальных домов по 110 квадратных метров, открытого теплого бассейна и административного здания для персонала. Полностью огороженная территория 23 сотки. Цена — 27 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
У каждого дома находится отдельная территория с местом для приватного отдыха и мангальная зона. По периметру бежит журчащая речка с рыбками, а вечером включается подсветка. По указанному в объявлении адресу находится «Банный дом 59».
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продаются два здания на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей.
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