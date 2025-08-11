В Тюмени закрылся магазин сети «Строительный двор»

Магазин стройматериалов закрылся 1 августа
В Тюмени на Московском тракте закрылся магазин торговой сети «Строительный двор». Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании.
«Магазин по этому адресу закрылся, информации об открытии не было. Магазин не работает с 1 августа», — рассказал агентству сотрудник компании.
Ранее URA.RU писало, что торговая сеть закрыла свои розничные магазины в Москве. Причины ухода с рынка не оглашались. «Строительный двор» была основана в Тюмени в 1993 году.
