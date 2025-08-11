11 августа 2025

В Тюмени закрылся магазин сети «Строительный двор»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин стройматериалов закрылся 1 августа
Магазин стройматериалов закрылся 1 августа Фото:

В Тюмени на Московском тракте закрылся магазин торговой сети «Строительный двор». Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании.

«Магазин по этому адресу закрылся, информации об открытии не было. Магазин не работает с 1 августа», — рассказал агентству сотрудник компании.

Ранее URA.RU писало, что торговая сеть закрыла свои розничные магазины в Москве. Причины ухода с рынка не оглашались. «Строительный двор» была основана в Тюмени в 1993 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на Московском тракте закрылся магазин торговой сети «Строительный двор». Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании. «Магазин по этому адресу закрылся, информации об открытии не было. Магазин не работает с 1 августа», — рассказал агентству сотрудник компании. Ранее URA.RU писало, что торговая сеть закрыла свои розничные магазины в Москве. Причины ухода с рынка не оглашались. «Строительный двор» была основана в Тюмени в 1993 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...