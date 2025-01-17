Тюменская сеть «Строительный двор» избавляется от магазинов в Москве

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Причина закрытия магазинов сети в столице не оглашается
Причина закрытия магазинов сети в столице не оглашается Фото:

Созданная в Тюмени торговая сеть «Строительный двор» отказывается от всех своих розничных магазинов в Москве. Объявление размещено на главной странице онлайн-магазина в Московском регионе.

«Мы закрываем розничные магазины в Москве», — написано в объявлении. Уточняется, что на весь товар в зале действует ликвидационная скидка.

Как пояснили порталу 72.ru в руководстве компании, продолжат работу оптовые склады в Домодедово и Щелково. В других регионах присутствия сеть продолжит работу в полном объеме. Причины ухода с московского рынка не оглашаются.

Компания «Строительный двор» была основана в Тюмени в 1993 году. Через ООО «Роса» сеть принадлежит акционерному обществу «Северстройсервис», зарегистрированному в Сургуте. Стоимость сети в настоящий момент составляет, по данным СБИС, 3,4 млрд рублей.

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Созданная в Тюмени торговая сеть «Строительный двор» отказывается от всех своих розничных магазинов в Москве. Объявление размещено на главной странице онлайн-магазина в Московском регионе. «Мы закрываем розничные магазины в Москве», — написано в объявлении. Уточняется, что на весь товар в зале действует ликвидационная скидка. Как пояснили порталу 72.ru в руководстве компании, продолжат работу оптовые склады в Домодедово и Щелково. В других регионах присутствия сеть продолжит работу в полном объеме. Причины ухода с московского рынка не оглашаются. Компания «Строительный двор» была основана в Тюмени в 1993 году. Через ООО «Роса» сеть принадлежит акционерному обществу «Северстройсервис», зарегистрированному в Сургуте. Стоимость сети в настоящий момент составляет, по данным СБИС, 3,4 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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