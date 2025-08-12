В Златоусте задержали свердловчан, пытавшихся попасть к морю в вагоне с углем

Мужчины запрыгнули в один из вагонов с углем
Мужчины запрыгнули в один из вагонов с углем

На железнодорожной станции в Златоусте (Челябинская область) транспортные полицейские задержали двоих жителей Екатеринбурга, которые пытались доехать до Краснодара в вагоне с углем. В отношении горе-путешественников составили протоколы и назначили штрафы, сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«Транспортные полицейские установили двоих жителей Екатеринбурга, которые ехали в вагоне с углем. Со слов нарушителей, они залезли в грузовой полувагон в Екатеринбурге и планировали таким образом добраться до Краснодара. С собой у них были рюкзаки с вещами. Опасное путешествие прервали бдительные железнодорожники и транспортные полицейские», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Каждому выписали штраф в размере двух тысяч рублей.

