Рыбачка из Ноябрьска (ЯНАО) Анастасия Иванова давно мечтала поймать судака. Во многом по этой причине они с семьей отправились в Усть-Бельск (Удмуртия), но там судака ей поймать не удалось. Мечта осуществилась уже на обратном пути, судак попал на ее удочку в Тюмени, рассказала Иванова URA.RU.
«Моя давняя мечта сбылась. Я это сделала. Когда я поймала судака — плакала от счастья. В Усть-Бельске, куда мы специально поехали, судак не дался, а на обратном пути на Ямал — в Тюмени, мне это удалось», — рассказала Анастасия Иванова корреспонденту агентства.
Анастасия рассказывает, что первого судака, который попался на ее спиннинг, она потеряла. Большая рыба просто оборвала леску и ушла на глубину. Но судака поменьше ей вытащить удалось. «Не передать словами, буквами, как я счастлива! Я так долго этого хотела, я мечтала ощутить эту поклевку, подсечь и вытащить заветного клыкастика», — делилась эмоциями рыбачка на своей странице в VK.
