Челябинских водителей из-за опасного прогноза экстренно просят отказаться от поездок

Водителей просят отказаться от поездок по Челябинской области 13 августа
Сильный ливень может спровоцировать увеличение числа ДТП
В Челябинской области водителей просят отказаться от поездок из-за штормового предупреждения и ожидаемых опасных метеорологических явлений 13 августа. С экстренным предупреждением выступила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«В связи с опасными метеорологическими явлениями в районах выпадения сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам, подтопление отдельных участков. Просим водителей не выезжать на дороги федерального значения без крайней необходимости», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Из-за непогоды на территории Челябинской области 13 августа прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Если поездку нельзя отменить, то важно проверить исправность машины, уровень технических жидкостей, соблюдать дистанцию и не останавливаться на дороге даже с включенной аварийной сигнализацией. 

В Челябинской области прогнозируются сильные ливни с градом, сообщили ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В ведомстве также рекомендуют скорректировать планы, не оставлять машины под деревьями, заборами, не ходить под линиями электропередач.

