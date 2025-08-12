Челябинских водителей из-за опасного прогноза экстренно просят отказаться от поездок

В Челябинской области водителей просят отказаться от поездок из-за штормового предупреждения и ожидаемых опасных метеорологических явлений 13 августа. С экстренным предупреждением выступила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с опасными метеорологическими явлениями в районах выпадения сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам, подтопление отдельных участков. Просим водителей не выезжать на дороги федерального значения без крайней необходимости», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Из-за непогоды на территории Челябинской области 13 августа прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Если поездку нельзя отменить, то важно проверить исправность машины, уровень технических жидкостей, соблюдать дистанцию и не останавливаться на дороге даже с включенной аварийной сигнализацией.
В Челябинской области прогнозируются сильные ливни с градом, сообщили ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В ведомстве также рекомендуют скорректировать планы, не оставлять машины под деревьями, заборами, не ходить под линиями электропередач.
