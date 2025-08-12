«Провокаций не избежать»: Журова — об участии спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что в сегодняшних реалиях надо взвешено подходить к вопросу участия наших спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Нельзя забывать, что Запад не перестанет устраивать нам провокации, пользуясь любой возможностью. Об этом Журова рассказала в беседе с URA.RU.
«Надо взвешивать все вводные: в какой стране, будут ли провокации. Там много нюансов. В то же врем у нас никогда не было особо легко. Когда я занималась — да, было затишье. Но в советском периоде были моменты, когда ребята ждали различные провокации. Поэтому и тогда, и сейчас всегда можно было ждать подвоха. Сейчас, видимо, молодежь у нас считает, что в мире дружба и демократия. А это не так. Раньше все спортсмены были подкованы в этом и понимали, что ожидать подножек можно в любой момент. Поэтому принимать такое решение каждый для себя должен», — говорит Журова.
По ее словам, спортсменам, которые собираются на международные старты, не стоит расслабляться, потому что может быть все что угодно. На днях на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси российские спортсмены столкнулись с угрозами: среди ночи у гостиницы активисты взрывали фейерверки, а на следующий день у дворца спорта жгли российский флаг. Все это отражается не только на моральном духе спортсменов, но и на их физической форме.
«Самое неприятное здесь, что когда такие провокации устраивают, спортсмены не спят всю ночь. А потом как ты объяснишь болельщикам, что и почему? И не будут приниматься никакие отговорки, в случае, если случится проигрыш. Наоборот, еще спросят, а зачем тогда вообще поехал? Поэтому к этому надо быть готовым», — поясняет спортсменка.
Всеми этими действиями и провокациями активисты добиваются одного — вытеснить наших спортсменов. «Чтобы президент Российской Федерации или министр спорта запретили нашим спортсменам ехать. Они создают специальные такие условия, чтобы это случилось. И этим показать: видите, в России нет демократии, мы же говорили, что тут тирания. Поэтому в этом смысле наш президент абсолютно прав, когда говорит, что спортсмен сам примет решение взвешенно». Если в конечном итоге российские спортсмены откажутся от стартов, наши враги будут только рады тому, что им удалось «раскачать» общество изнутри, резюмировала Журова.
Ранее гимнастка Лала Крамаренко заявила, что хотела бы выступить на чемпионате мира и Олимпийских играх, если получит нейтральный статус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.