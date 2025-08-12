Туроператор предсказал, как изменится система All Inclusive в турецких отелях

Турция постепенно идет к смене системы All Inclusive («Все включено») на систему, по которой гости заказывают еду по меню, — A-la carte. Об этом сообщила руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON и член Российского союза туриндустрии Надежда Тарбаева в беседе с URA.RU.
«Идея отказа от концепции All Inclusive обсуждается не первый раз и, судя по тому, с какой частотой, рано или поздно изменения в самую популярную концепцию будут внесены <...> Изменение концепции All Inclusive, скорее всего, отразится на спросе на популярные семейные отели 4-5* звезд <...> Однако важно какими будут эти изменения: если переход на A-la carte, то такой эко-подход только приветствуется», — сообщила Надежда Тарбаева.
При этом, по ее словам, система «Все включено» остается самым популярным форматом отдыха у семей из России, поскольку позволяет решить вопрос с питанием ребенка. Несмотря на это, другая часть россиян — пары без детей и активные туристы — чаще могут отдавать предпочтения другим концепциям, отметила эксперт. Также в настоящее время наблюдается отток российских туристов с направлений в Турции на, например, Мальдивы. Это связано с сопоставимой стоимостью отдыха, подчеркнула Тарбаева. А изменение концепции «Все включено», вероятно, отразится на популярности отелей 4-5* звезд.
Ранее турецкое издание Sabah сообщило о том, что власти страны якобы хотят сменить «Все включено» на A-la carte. Отмечается, что причиной этому может стать борьба с чрезмерными отходами.
