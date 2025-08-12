Скончался пешеход, которого снес молодой водитель BMW в Екатеринбурге

Мужчина скончался из-за серьезных травм после ДТП
Мужчина скончался из-за серьезных травм после ДТП

Пешеход, попавший в ДТП с 25-летним водителем BMW в Академическом районе Екатеринбурга, скончался в больнице. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции, с травмами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии от несовместимых с жизнью травм скончался», — пояснили в ведомстве. Силовики организовали проверку.

Авария случилась вечером 11 августа на улице Краснолесья. Автомобилист оказался без водительских прав, на него завели административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ и по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

