В Академическом районе Екатеринбурга на улице Краснолесья сбили пешехода. На место происшествия приехала реанимация и полиция, сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Краснолесья, 123 сбили человека. Реанимация на месте», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург LIVE». Очевидцы также рассказывают, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как поступит.
Обновлено в 00:00. «По предварительным данным, водитель автомобиля BMW допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть. В результате происшествия пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в областную больницу №1, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в Госавтоинспекции города.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ведомства и выясняют всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются точные координаты наезда на пешехода, определяется его личность, а также анализируются причины и условия, которые могли способствовать возникновению ДТП. Кроме того, осуществляется экспертиза технического состояния транспортного средства, участвовавшего в инциденте.
