В Екатеринбурге сбили пешехода, за ним приехала реанимация. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте происшествия работает реанимация
На месте происшествия работает реанимация Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга на улице Краснолесья сбили пешехода. На место происшествия приехала реанимация и полиция, сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Краснолесья, 123 сбили человека. Реанимация на месте», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург LIVE». Очевидцы также рассказывают, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как поступит.

Обновлено в 00:00. «По предварительным данным, водитель автомобиля BMW допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть. В результате происшествия пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в областную больницу №1, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в Госавтоинспекции города. 

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ведомства и выясняют всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются точные координаты наезда на пешехода, определяется его личность, а также анализируются причины и условия, которые могли способствовать возникновению ДТП. Кроме того, осуществляется экспертиза технического состояния транспортного средства, участвовавшего в инциденте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга на улице Краснолесья сбили пешехода. На место происшествия приехала реанимация и полиция, сообщили очевидцы в соцсетях. «На Краснолесья, 123 сбили человека. Реанимация на месте», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург LIVE». Очевидцы также рассказывают, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как поступит. Обновлено в 00:00. «По предварительным данным, водитель автомобиля BMW допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть. В результате происшествия пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в областную больницу №1, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в Госавтоинспекции города.  В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ведомства и выясняют всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются точные координаты наезда на пешехода, определяется его личность, а также анализируются причины и условия, которые могли способствовать возникновению ДТП. Кроме того, осуществляется экспертиза технического состояния транспортного средства, участвовавшего в инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...