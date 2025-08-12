В «Уралкалии» рассказали о том, какой вклад в развитие предприятия внес Дмитрий Осипов

«Уралкалий» выразил соболезнования по поводу ухода из жизни Дмитрия Осипова
Дмитрию Осипову было 59 лет
Дмитрию Осипову было 59 лет Фото:

Бывший гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов 20 лет своей жизни посвятил развитию калийной отрасли. В компании рассказали, что Осипов, член совета Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), за время руководства компанией проявил себя как высокопрофессиональный и ответственный руководитель.

«Под его руководством была успешно проведена оптимизация внутренних бизнес-процессов, направленная на повышение эффективности недропользования. Особое внимание уделялось научно-исследовательской деятельности: были реализованы совместные проекты с механико-математическим факультетом МГУ по разработке инновационных моделей расчетов геологических рисков», — рассказали URA.RU в компании.

Он обладал знаниями в области химической промышленности, богатым производственным опытом. Прошел переподготовку в ПНИПУ по специальности «Горное дело», что позволило Дмитрию Васильевичу «эффективно решать задачи, связанные с разработкой и эксплуатацией Верхнекамского месторождения». 

Под его руководством был сформирован план развития предприятия, включающий проекты по реконструкции существующих и строительству новых производств. «Его стратегическое видение и умение предвидеть перспективы развития отрасли позволили компании не только сохранить производственные мощности в сложных экономических условиях, но и освоить выпуск новых видов продукции, создать дополнительные рабочие места», — отмечают в компании.

Особое внимание Осипов уделял работе с персоналом и комфортным условиям труда для сотрудников. При его участии был сформирован «привлекательный социальный пакет для сотрудников», открыт Корпоративный университет, внедрены программы по предотвращению травм на производстве. Дмитрий Осипов участвовал в социальных и благотворительных программах. Награжден Благодарностью Президента РФ, медалью «За заслуги перед Пермским краем», благодарностью комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству госдумы РФ.

«Светлая память о Дмитрии Васильевиче навсегда останется в сердцах всех, кто знал и работал с ним. Его профессионализм, преданность делу и забота о людях будут служить примером для будущих поколений руководителей», — отмечают в «Уралкалии».

Дмитрий Осипов ушел из жизни 12 августа. Ему было 59 лет.

