Пентагон направил в столицу США сотни военных Нацгвардии

В Вашингтон были направлены около 800 военнослужащих Национальной гвардии США. Подобное нужно для усиления мер по обеспечению безопасности жителей города, бойцы будут бороться с нелегальными мигрантами и бездомными. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Около 800 солдат были задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении привлечь силы Нацгвардии для содействия в восстановлении правопорядка в американской столице, пишет MK.RU. Он также подчеркнул, что полиция Вашингтона была переведена под федеральное управление для более эффективного реагирования на сложившуюся ситуацию.
В свою очередь, мэр города Мюриэль Боузер охарактеризовала данное решение властей как беспрецедентное. Ее серьезно беспокоит подобное, передает RT.
