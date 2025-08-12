Пентагон направил в столицу США сотни военных Нацгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пентагон направил в Вашингтон около 800 военных, чтобы они боролись с преступностью в городе
Пентагон направил в Вашингтон около 800 военных, чтобы они боролись с преступностью в городе Фото:

В Вашингтон были направлены около 800 военнослужащих Национальной гвардии США. Подобное нужно для усиления мер по обеспечению безопасности жителей города, бойцы будут бороться с нелегальными мигрантами и бездомными. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Около 800 солдат были задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении привлечь силы Нацгвардии для содействия в восстановлении правопорядка в американской столице, пишет MK.RU. Он также подчеркнул, что полиция Вашингтона была переведена под федеральное управление для более эффективного реагирования на сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, мэр города Мюриэль Боузер охарактеризовала данное решение властей как беспрецедентное. Ее серьезно беспокоит подобное, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Вашингтон были направлены около 800 военнослужащих Национальной гвардии США. Подобное нужно для усиления мер по обеспечению безопасности жителей города, бойцы будут бороться с нелегальными мигрантами и бездомными. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. «Около 800 солдат были задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте.  Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении привлечь силы Нацгвардии для содействия в восстановлении правопорядка в американской столице, пишет MK.RU. Он также подчеркнул, что полиция Вашингтона была переведена под федеральное управление для более эффективного реагирования на сложившуюся ситуацию. В свою очередь, мэр города Мюриэль Боузер охарактеризовала данное решение властей как беспрецедентное. Ее серьезно беспокоит подобное, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...