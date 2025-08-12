Названы цели дронов ВСУ в Татарстане

Беспилотники ВСУ попытались атаковать промышленные объекты в Татарстане. Об этом сообщают Минобороны и власти Татарстана.
"Перехвачены и уничтожены девять украинских БПЛА самолетного типа над территорией Республики Татарстан", — сообщило военное ведомство. Власти Татарстана уточняют, что все беспилотники летели в сторону промышленных объектов.
В результате атаки дронов никто не пострадал. Предприятия продолжают работу в штатном режиме. Введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани отменены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.