Названы цели дронов ВСУ в Татарстане

Над Татарстаном сбили девять беспилотников
Для международного аэропорта Казани снят режим «Ковер»
Для международного аэропорта Казани снят режим «Ковер»

Беспилотники ВСУ попытались атаковать промышленные объекты в Татарстане. Об этом сообщают Минобороны и власти Татарстана.

"Перехвачены и уничтожены девять украинских БПЛА самолетного типа над территорией Республики Татарстан", — сообщило военное ведомство. Власти Татарстана уточняют, что все беспилотники летели в сторону промышленных объектов. 

В результате атаки дронов никто не пострадал. Предприятия продолжают работу в штатном режиме. Введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани отменены.

