Росавиация: в аэропортах Казани и Оренбурга отменили ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов были сняты в аэропортах Казани и Оренбурга. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Подобные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров на фоне угроз атак БПЛА.
«Аэропорты Казань, Оренбург — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. В период действия ограничительных мер пять авиалайнеров, следовавших в Казань, и два воздушных судна, направлявшихся в Оренбург, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах. Экипажи самолетов, диспетчеры и сотрудники служб воздушных гаваней приняли все меры для гарантирования безопасности лайнерам.
Утром 12 августа в восьми аэропортах РФ были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Сейчас ограничения сохраняются в двух воздушных гаванях, тогда как четыре других — в Казани, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Саратове — функционируют в обычном режиме.
