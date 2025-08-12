Украина оказалась в уязвимой переговорной позиции накануне встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на Аляске. Об этом сообщило швейцарское издание Le Temps. Отмечается, что текущая расстановка сил на фронте складывается не в пользу Киева.
«Украина находится в слабой позиции. По сути, ситуация на поле боя складывает не в пользу Украины», — говорится в публикации. Сейчас ВС РФ оказывают значительное давление на позиции противника вдоль всей линии боевых действий, добиваясь продвижения в районе Херсона, к югу от Запорожья, а также вблизи Красноармейска (Покровска — украинское название) и Купянска.
Кроме того, ситуацию для Киева осложняет неспособность властей страны преодолеть затяжную проблему нехватки личного состава из-за проведения жесткой мобилизации. В Le Temps обратили внимание на то, что на украинской территории регулярно фиксируются инциденты, связанные с агрессивными методами работы военных комиссариатов, вынужденных выполнять установленные нормативы по количеству призывников.
8 августа Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным. Позднее информацию о подготовке переговоров которые пройдут 15 августа на Аляске, подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что главной темой обсуждения двух лидеров станет поиск путей к долгосрочному мирному разрешению конфликта на Украине.
Также журналист Welt Кристоф Ваннер заявил, что Владимиру Зеленскому неизбежно придется пойти на территориальные уступки в условиях кризиса. Ситуация на Украине для него становится все более сложной, особенно на фоне растущих разговоров на международной арене о возможной утрате Киевом части своих земель. Также Ваннер отметил, что во время своих визитов в страну неоднократно слышал от окружения Зеленского признания о необходимости принять болезненные компромиссы, пишет 360.ru.
