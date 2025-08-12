Коми-Пермяцкий национальный театр сменил главного режиссера

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в Кудымкаре Пермского крае перед началом нового сезона сменил главного режиссера. Кресло Юлии Беляевой занял Дмитрий Огородников, сообщили в театре.
«На собрании в честь грядущего 95-го театрального сезона коллективу Коми-Пермяцкого театра представили нового главного режиссера Дмитрия Огородникова. Он известен кудымкарскому зрителю как участник первой режиссерской лаборатории „Живая классика“ 2017 года», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий Огородников родился в Перми, окончил Пермский государственный институт искусства и культуры как актер, а в 2018 году как режиссер театра и кино — Российский государственный институт сценических искусств. Он — режиссер-постановщик игровых короткометражных фильмов и телеспектаклей, номинант национальной премии «Золотая Маска», лауреат фестивалей «Коляда-Plays», «Волшебная кулиса», «Свои», Фестиваля театров малых городов России и других.
