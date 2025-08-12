Коми-Пермяцкий национальный театр сменил главного режиссера

Дмитрий Огородников занял пост главного режиссера Коми-Пермяцкого театра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Театр в Кудымкаре возглавил Дмитрий Огородников
Театр в Кудымкаре возглавил Дмитрий Огородников Фото:

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в Кудымкаре Пермского крае перед началом нового сезона сменил главного режиссера. Кресло Юлии Беляевой занял Дмитрий Огородников, сообщили в театре.

«На собрании в честь грядущего 95-го театрального сезона коллективу Коми-Пермяцкого театра представили нового главного режиссера Дмитрия Огородникова. Он известен кудымкарскому зрителю как участник первой режиссерской лаборатории „Живая классика“ 2017 года», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Огородников родился в Перми, окончил Пермский государственный институт искусства и культуры как актер, а в 2018 году как режиссер театра и кино — Российский государственный институт сценических искусств. Он — режиссер-постановщик игровых короткометражных фильмов и телеспектаклей, номинант национальной премии «Золотая Маска», лауреат фестивалей «Коляда-Plays», «Волшебная кулиса», «Свои», Фестиваля театров малых городов России и других.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в Кудымкаре Пермского крае перед началом нового сезона сменил главного режиссера. Кресло Юлии Беляевой занял Дмитрий Огородников, сообщили в театре. «На собрании в честь грядущего 95-го театрального сезона коллективу Коми-Пермяцкого театра представили нового главного режиссера Дмитрия Огородникова. Он известен кудымкарскому зрителю как участник первой режиссерской лаборатории „Живая классика“ 2017 года», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Огородников родился в Перми, окончил Пермский государственный институт искусства и культуры как актер, а в 2018 году как режиссер театра и кино — Российский государственный институт сценических искусств. Он — режиссер-постановщик игровых короткометражных фильмов и телеспектаклей, номинант национальной премии «Золотая Маска», лауреат фестивалей «Коляда-Plays», «Волшебная кулиса», «Свои», Фестиваля театров малых городов России и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...