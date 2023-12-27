Пермский театр заманивает актеров жильем

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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , зрительный зал, сцена, пермский, театр, драматический
На главной сцене Кудымкара не хватает актера (архивное фото) Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) Коми-Пермяцкий драматический театр ищет на работу актера. Кроме активной творческой занятости новому сотруднику обещают предоставить жилье.

«Коми-Пермяцкий драматический театр приглашает на работу актера или актрису с музыкальным образованием, владеющего гитарой. Работа в детском и взрослом репертуаре, много спектаклей, выезды на гастроли и фестивали. Предоставляется жилье», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Анатолий Четин стал лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации». Награду он получил в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков». Труппа театра активно гастролирует, в том числе и в Москве. Постановка «Пиноккио» недавно вошла в лонг-лист главного детского театрального фестиваля России «Арлекин».

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В Кудымкаре (Пермский край) Коми-Пермяцкий драматический театр ищет на работу актера. Кроме активной творческой занятости новому сотруднику обещают предоставить жилье. «Коми-Пермяцкий драматический театр приглашает на работу актера или актрису с музыкальным образованием, владеющего гитарой. Работа в детском и взрослом репертуаре, много спектаклей, выезды на гастроли и фестивали. Предоставляется жилье», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Анатолий Четин стал лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации». Награду он получил в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков». Труппа театра активно гастролирует, в том числе и в Москве. Постановка «Пиноккио» недавно вошла в лонг-лист главного детского театрального фестиваля России «Арлекин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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