Молочный завод из ХМАО ликвидировал торговый дом, продававший его продукцию

Молокозавод в ХМАО закрыл свое предприятие по продаже продукции
Молокозавод в ХМАО закрыл свое предприятие по продаже продукции Фото:

Собственники Нижневартовского молочного завода официально закрыли торговый дом «Белая корова», который занимался продажей молочной продукции предприятия. По данным налоговой службы, он исключен из единого реестра юридических лиц.

«Ликвидирована компания ООО „ТД „Белая корова““. Сведения о юридическом лице исключены из ЕГРЮЛ», — указано в реестре.

Нижневартовский молокозавод выступал учредителем ТД «Белая корова». Торговые точки, где продавалась фирменная продукция, уже закрыты. Завод как юридическое лицо пока действует, но телефоны предприятия не отвечают.

URA.RU направило запрос в «Нижневартовский молочный завод». На момент публикации новости ответ не поступил. 

Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский молокозавод планировал прекратить работу к концу года. Причиной стал рост цен на сырье и дефицит кадров. 

