Предполагаемого убийцу главы федерации ММА на Алтае арестовали

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Республике Алтай сообщили об аресте 74-летнего жителя Усть-Коксинского района, обвиняемого по статье об убийстве. Предполагается, что этот мужчина убил главу ММА региона Алексей Калбуков, его похоронили 9 августа.
«Следователями Усть-Канского МСО следственного управления СК России по Республике Алтай продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 74-летнего жителя Усть-Коксинского района», — говорится в сообщении Следкома. Его обвиняют по статье об убийстве.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
По данным следствия, 7 августа примерно в 21:00 по местному времени в селе Тюнгур Усть-Коксинского района республики во время свадебного застолья, проходившего в одном из частных домов, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения из-за конфликта нанес одному из гостей удар ножом в область груди. В результате полученных травм тот скончался на месте. Отмечается, что у обвиняемого была личная неприязнь к убитому.
