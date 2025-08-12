Суд решил судьбу военных ВСУ, которые напали на Курскую область

Суд вынес приговор военнослужащим ВСУ, признав их виновными в совершении террористического акта на Курскую область. По данным СК, осужденные получили наказание от 15 до 17 лет лишения свободы.
"С декабря 2024 года по март 2025 года Юрий Конограй, Сергей Голубниченко и Александр Деревянко на бронетранспортере «Страйкер», вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекали границу Российской Федерации через КПП «Суджа» в Курской области", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в итоге суд вынес им приговор — от 15 до 17 лет лишения свободы.
Во время вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 украинская сторона потеряла более 70 тысяч личного состава и несколько тысяч единиц боевой техники. Руководство ВСУ после своего поражения признало операцию неудачной.
