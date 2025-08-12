«Перспективы равны нулю»: адвокат Жорин — о миллиардном иске Гузеевой от матери бойца СВО

Исковое дело к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой от матери бойца, погибшего на СВО, находится пока в непонятном статусе, так как информация разнится, а сама звезда, как и ее представители, на связь с агентством и журналистами не выходят. Есть информация о том, что женщина хочет привлечь Гузееву к ответственности за клевету, другие источники сообщают, что иск будет подан о защите чести и достоинства. Какие нюансы есть в этих случаях и каковы перспективы матери бойца, в беседе с URA.RU рассказал адвокат Сергей Жорин.
«Юридически это абсолютно разные категории. Клевета — это уголовное преступление; защита чести и достоинства — гражданский иск. Если говорить о перспективах привлечения к уголовной ответственности, то перспектив практически никаких. Потому что для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности за клевету, нужно доказать, что лицо заранее знало о распространении недостоверной информации, но тем не менее, эту информацию распространяло. Тогда можно говорить о привлечении к ответственности.
Если говорить о судебном иске по статье 152 Гражданского кодекса «О защите чести, достоинства», то здесь истец должен доказать не только факт распространения, но и порочащий характер и то, что эта информация выражена форме утверждения. Поскольку мнение, суждение и предположение не могут быть проверены на соответствие действительности. За мнение и суждение преследовать нельзя за исключением случаев, когда они носят оскорбительный характер. Во всех остальных случаях, если информация выражена в форме мнения, то иски бесперспективны», — пояснил правозащитник.
По словам Жорина, комментарий Гузеевой «вы лжете», который она острила на странице в соцсети матери погибшего бойца, явно носит оценочный характер, выраженный в форме мнения. Адвокат отмечает, что таких случаев уже было много, но все они не приводили к удовлетворению исков заявителей. Мать бойца потребовала от Гузеевой один миллиард рублей за клевету, а также публичных извинений. Правозащитник отмечает, что такую сумму женщине точно не удастся отсудить.
«На сегодняшний день практика такая: от 5 до 50 тысяч рублей возмещения морального вреда, в редких случаях до 100 тысяч рублей. Но, как правило, не больше. Только, может быть, главам каких-то госкорпораций в эксклюзивных судебных процессах взыскивают большие суммы. К слову сказать, нам в свое время, удавалось взыскивать большие суммы, например, для певицы Валерии — 1,7 млн рублей; 1,3 млн рублей для художника Никаса Сафронова. Но перспективы взыскать миллиард равны нулю. Перспектива привлечь к уголовной ответственности за клевету тоже близка к нулю. Перспективы выиграть суд по защите чести и достоинству несколько выше, но тоже не очень высокие по тем причинам, о которых я рассказал», — резюмировал Жорин.
Гузеева уже не первый раз попадает в судебные истории. Ранее на телеведущую писали заявление в полицию из-за скандала с виллами на Бали.
