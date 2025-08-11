Мать бойца, погибшего на СВО, подала в суд на Гузееву

В отношении телеведущей Ларисы Гузеевой был подан судебный иск по обвинению в клевете, распространенной в социальных сетях. Заявление поступило от женщины, чей сын погиб во время специальной военной операции (СВО) на территории Украины.
«На Ларису Гузееву подала в суд мать погибшего бойца СВО за клевету в соцсетях. Подписчица поделилась историей про сына в комментах — в ответ звезда обвинила ее во вранье, а фолловеры устроили травлю», — говорится в публикации telegram-канала Mash.
Все началось в январе 2025 года, когда Гузеева разместила публикацию, в которой рассказала о случаях мошенничества со стороны журналистов. По словам телеведущей, злоумышленники завладели ее детскими фотографиями под видом интервью. В комментариях мать погибшего на СВО военнослужащего выразила поддержку Гузеевой и поделилась собственным опытом. Она сообщила, что ее сын стал жертвой кражи — у него похитили ордена и шесть миллионов рублей.
В ответ Гузеева написала: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете». После этого в адрес женщины начали поступать угрозы в комментариях. Теперь она требует от актрисы публичных извинений и компенсации в один миллион рублей.
Ранее телеведущая уже оказывалась в центре скандала. В начале июля 2025 года в органы полиции поступило свыше 20 заявлений по подозрению в ее участии в мошеннических схемах. Все они связаны с продажей вилл на Бали, которые должен был возвести застройщик Сергей Домогацкий. Пострадавшие обвиняют Гузееву в том, что она рекламировала проект, который впоследствии оказался аферой. По словам пострадавших, застройщик не выполнил взятые на себя обязательства и исчез вместе с вложенными средствами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.