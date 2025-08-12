«К сожалению»: Иосиф Пригожин подтвердил URA.RU смерть зятя на СВО

Продюсер Пригожин подтвердил смерть зятя на СВО
Редакция выражает соболезнования семье продюсера
Редакция выражает соболезнования семье продюсера Фото:

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с URA.RU подтвердил информацию о смерти зятя Евгения Ткаченко в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ранее мужчина числился пропавшим без вести.

«Подтверждаю эту информацию. Это так, к сожалению», — лаконично сказал продюсер.

Зять Пригожина числился пропавшим больше года. И только сейчас суд признал его погибшим.

Об исчезновении Евгения Ткаченко общественности стало известно в феврале. Тогда же было обнародовано последнее сообщение бойца СВО. Он сообщал, что они уходят на задание. «Я вас всех люблю», — отправил родным Ткаченко сообщение.

Мужчина служил добровольцем в Осиповке на Купянском направлении. Евгений был разведчиком-пулеметчиком.

Дочь Иосифа Даная вышла замуж в 2022 году. Вместе с Евгением они воспитывали сына Даниэля, который появился на свет в августе 2022 года. 

О личной жизни и супруге-бойце СВО Даная старалась не распространяться. Была информация о том, что Пригожина одно время работала в такси, пока ее супруг проходил реабилитацию.

