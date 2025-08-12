Наказанный за избиение жены глава «Русской общины» в Троицке обвинил суд в разрушении института семьи

Координатор «Русской общины» в Троицке пожаловался на предвзятость судей
Координатор русской общины в Троицке Станислав Белоус, отсидевший 10 суток за нанесенные жене побои, пожаловался на разрешение института семьи. По его словам, в деле не была учтена масса фактов.

«К большому сожалению, институт семьи в нашем государстве целенаправленно разрушается. И моя семья не стала исключением», — заявил в своем обращении Белоус.

По словам Белоуса, при вынесении решения об административном аресте суд первой инстанции не принял во внимание тот факт, что ранее он не имел проблем с законом. В апелляции судья также, по словам координатора движения, проявил предвзятое отношение: не были приняты во внимание факты того, что мужчина имеет на иждивении двух детей, работу, положительные характеристики и занимается помощью участникам СВО.

Сейчас, по информации «Осторожно новости», потерпевшая требует развод и беспокоится, что Белоус не придет в суд. По словам женщины, вступив в «Русскую общину» мужчина резко поменялся. При этом, по информации из официальной группы «Русской дружины», пара де-факто уже не живет совместно. А нападение женщина выдумала.

Инцидент произошел 17 июня. По словам потерпевшей, Белоус избил ее и пытался задушить. При этом в официальном релизе «Русской общины» указано, что женщина первая начала избивать мужа: возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения она била Белоуса по голове из-за разговора по телефону в момент, когда он находился за рулем. «Чтобы обезопасить себя и предотвратить ДТП, Станислав был вынужден удерживать ее руки и дал пощечину, чтобы привести в чувство. Именно это позже было представлено как „побои“», — указано в релизе движения.

Дело все же возбудили. 31 июля Белоусова арестовали на 10 суток.

