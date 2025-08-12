Путин сообщил о снижении дефицита кадров на российском рынке труда

По словам президента, нехватка рабочей силы на рынке труда снижается Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил, что на российском рынке труда появляются признаки уменьшения нехватки рабочей силы. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам. «На рынке труда РФ наблюдаются признаки снижения дефицита кадров», — сказал Путин. Трансляция выступления российского лидера велась на телеканале «Россия 24».

