ВСУ пытались обстрелять Запорожскую АЭС, начался пожар

ВСУ пытались устроить обстрел территории у Запорожской АЭС. Из-за этого произошло возгорание травы, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции», — сообщил губернатор.
По его данным, на месте возгорания работают спасатели. Они ликвидируют очаги возгорания. Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что угрозы для станции нет. «Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей», — заключил губернатор.
