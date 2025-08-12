Мигранты, убившие подростка в Челябинске, пытались оспорить приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) утвердил приговор уроженцам Таджикистана, убившим подростка у ТРК «Космос» в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, жалобы осужденных и их адвокатов оставили без удовлетворения.
«Приговор в отношении Шахрома Мирова, братьев Тоира и Зоира Джалиловых, Абдулвахоба Сабурова, Шахзода Сатторова, Нажмиддина Имомова, Ислома Ахмадова, Хуршеду Одинаева судебная коллегия оставила без изменения. Апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В жалобе мигранты и их адвокаты просили отменить приговор. Они настаивали на переквалификации и смягчении назначенного наказания. Но суд остался глух.
При этом некоторые изменения в приговор все же внеслись. Например, убрали из описательно-мотивировочной части приговора в отношении Имомова и Ахмадова указание на их причастность к причинению смерти потерпевшему. Также был разрешен вопрос с гражданским иском: его передали на новое рассмотрение.
Убийство школьника произошло в апреле 2023 года у ТРК «Космос». Согласно материалам дела, первая стычка произошла из-за того, что мигранты искали человека, который, по их мнению, распространял о них порочащую информацию. Тогда все разбежались. Спустя время группы снова встретились на парковке. Мигранты были вооружены палками и камнями. Снова началась драка, в ходе которой один из русских парней отделился от компании, его начали преследовать. Миров, догнавший подростка, несколько раз ударил его ножом. Другие из группы иностранцев добивали, по сути, смертельно раненного человека.
В суде лишь Миров частично признал вину в убийстве. По его словам, убивать человека он не хотел. Другие же полностью отрицали свою причастность в смерти челябинца. Тех из них, которым удалось убрать из обвинения статью об убийстве, судили за хулиганство. Обвинению удалось доказать вину всех причастных. В общей сложности мигранты получили 76 лет колонии на восьмерых. Подробности трагедии — в сюжете URA.RU.
