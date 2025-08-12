В колбасках «Чевапчичи» обнаружена кишечная палочка

Образцы колбасок марки «Чевапчичи» не прошли испытания Роспотребнадзора
Образцы колбасок марки «Чевапчичи» не прошли испытания Роспотребнадзора

В продукции компании Т. М. Delikaiser — колбасках «Чевапчичи», произведенной на Атяшевском мясокомбинате Ростовской области, специалисты Роспотребнадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Результаты проверки представлены на портале ФГИС «Единый реестр проверок».

"Поступила информация о выявлении в ходе проведения испытаний образцов пищевой продукции <…> колбаски «Чевапчичи» Т. М. Delikaiser. <…> Указанная продукция не соответствует требованиям <…> по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы)", — говорится в описании выданного предостережения. Оно опубликовано на сайте ФГИС. 

Кроме того, ранее Роскачество сообщило о выявлении кишечной палочки в сыре бри с белой плесенью, выпускаемом семью брендами: «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня». В ведомстве отметили, что присутствие данной бактерии в сыре является недопустимым и свидетельствует о нарушении санитарных требований. Также были выявлены нарушения в маркировке некоторых образцов сыров с плесенью. 

