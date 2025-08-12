Стало известно, какой город примет переговоры Путина и Трампа

Путин и Трамп проведут саммит в Анкоридже
Путин и Трамп проведут свою встречу в столице штата Аляска
Путин и Трамп проведут свою встречу в столице штата Аляска

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут двусторонний саммит в американском городе Анкоридж (штат Аляска) 15 августа 2025 года. Об этом сообщил Белый дом.

«Саммит Путина и Трампа состоится в Анкоридже», — сообщил Белый дом. Информацию передает РИА Новости. 

Ранее глава американского центра безопасности и устойчивости Арктики Ларри Хьюстон отмечал, что встреча Путина и Трампа на Аляске обусловлена удобством и нейтральностью площадки. Для Владимира Путина это станет первым визитом на Аляску, а последний раз российский президент посещал США в 2015 году.

