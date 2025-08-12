Теперь официально: у пермских ветеранов боевых действий появился личный праздник

День ветеранов боевых действий будут отмечать ежегодно 1 июля в Пермском крае
Праздник будет отмечаться ежегодно
Праздник будет отмечаться ежегодно Фото:

В Пермском крае официально утвердили новую памятную дату — День ветеранов боевых действий. Праздник будут отмечать в регионе 1 июля, написано в указе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

«В целях признания заслуг жителей Пермского края, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территориях СССР, РФ и других государств после 1945 года <...>. Постановляю: установить знаменательную дату — День ветеранов боевых действий и отмечать ее ежегодно 1 июля», — документ опубликован на портале правовой информации.

URA.RU уже рассказывало, что в этот день в регионе будут проходить различные тематические мероприятия. Все они будут направлены на сохранение традиций старших поколений, а также патриотическое воспитание молодежи.

