Белый дом: для Трампа честь принять Путина в США

Президент США Дональд Трамп рад приветствовать президента России Владимира Путина на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Для Трампа честь принять Путина на американской земле», — приводятся слова Трампа в официальном сообщении Белого дома. Информацию передает Sky News.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным будет носить ознакомительный характер и позволит сторонам восполнить недостающую информацию по ключевым вопросам. Кроме того, президент России пригласил Трампа принять участие в урегулировании конфликта на Украине, а сама встреча лидеров планировалась на 15 августа на Аляске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.