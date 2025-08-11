Трамп заявил о «предварительной» встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его запланированная встреча с президентом России Владимиром Путиным носит преимущественно ознакомительный характер. В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп отметил, что данное мероприятие станет, по сути, возможностью уточнить и восполнить недостающую информацию.
«Это, в сущности, будет встреча для заполнения [пробелов]», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. Его заявление прозвучало в эфире телеканала FoxNews.
Американский лидер также добавил, что Владимир Путин пригласил его принять участие в потенциальном процессе урегулирования конфликта на Украине. По мнению Трампа, российский президент заинтересован в скорейшем завершении этого кризиса.
На той же конференции Трамп сказал, что собирается «ехать в Россию» для встречи с Путиным. Предположительно, лидер штатов мог оговориться, так как встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа планировалась 15 августа на Аляске.
