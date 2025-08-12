В Белом доме рассказали, когда Трамп посетит Россию

Белый дом: у Трампа, возможно, есть планы поехать в Россию
Трамп запланировал приезд в Россию
Трамп запланировал приезд в Россию Фото:

Президент США Дональд Трамп может посетить Россию в будущем. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопросы журналистов.

«Возможно, что в будущем есть планы поехать в Россию», — заявила Левитт, комментируя вопрос о возможном визите главы государства. Информацию передает Sky News. 

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уже отмечала, что Трамп открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным СМИ, Трамп рассматривает возможность организации личной встречи с Путиным и обсуждения урегулирования ситуации на Украине, в том числе в формате трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины.

