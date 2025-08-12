В Белом Доме отказались отвечать на важнейший вопрос об Украине

В Белом доме отказались комментировать вопрос обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт 12 августа. Она не стала отвечать на вопрос журналиста о возможном обмене, поскольку данную проблему обсудят на личной встрече президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин.
«Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России», — передает Sky News слова Левитт. Трамп ранее заявлял, что территориальные вопросы могут быть затронуты на предстоящей встрече
Лидеры России и США встретятся за столом переговоров 15 августа. Диалог о долгосрочном урегулировании конфликта на Украине состоится на Аляске.
