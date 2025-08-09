Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретятся за столом переговоров 15 августа. Переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта на Украине состоятся на территории Аляски. Информацию об этом сообщил американский президент, а впоследствии ее подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Почему именно Аляска, где она находится — в материале URA.RU.
Почему площадкой для встречи стала Аляска
Путин и Трамп проведут встречу 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, основной темой переговоров станет поиск долгосрочных решений по урегулированию конфликта на Украине.
Ушаков объяснил выбор площадки для саммита географической близостью двух стран. Помощник президента выразил мнение, что разумным вариантом было организовать простой перелет российской делегации через Берингов пролив. По его словам, проведение столь значимого и долгожданного саммита лидеров двух государств именно на территории Аляски представляется вполне обоснованным.
Где находится Аляска
Аляска располагается на северо-западе континента Северная Америка. Этот штат входит в состав западного региона Соединенных Штатов и, наряду с Гавайями, относится к числу двух штатов, не имеющих общей границы с остальной территорией страны. Аляска считается самым северным, западным и одновременно восточным штатом США, поскольку Алеутские острова, входящие в ее состав, пересекают 180-й меридиан и частично располагаются в восточном полушарии.
Аляска располагается на границе с Канадой, соседствуя на юго-востоке с провинцией Британская Колумбия, а на востоке и северо-востоке — с территорией Юкон. В состав штата, помимо материковой части, входят также Архипелаг Александра, Алеутские острова, острова Кадьяк, Нунивак, остров Святого Лаврентия, а также ряд других менее крупных островов.
Северная часть штата Аляска граничит с морями Бофорта и Чукотским, которые являются частью акватории Северного Ледовитого океана. С западной стороны Аляску омывает Берингово море, а также Берингов пролив, соединяющий это море с Чукотским и отделяющий территорию штата от российского Чукотского полуострова, входящего в состав Чукотского автономного округа. Алеутская островная дуга служит естественной границей между Беринговым морем и заливом Аляска Тихого океана, который омывает юго-западное побережье штата.
На Аляске готовы принять глав России и США
Губернатор Аляски Майк Данливи выразил готовность штата выступить площадкой для проведения встречи президентов. Соответствующее заявление было размещено им в социальной сети X. Данливи отметил, что Аляска традиционно играет роль связующего звена между народами России и США.
По его словам, Аляска занимает исключительно важное стратегическое положение, находясь на стыке Северной Америки и Азии, с выходом к Арктике на севере и Тихому океану на юге. Данливи подчеркнул, что расстояние между Аляской и Россией составляет всего две мили, и ни один другой регион не обладает столь значимым влиянием на национальную оборону США, энергетическую безопасность страны и лидерство в арктическом регионе.
В каком городе пройдет встреча
По словам Ларри Хьюстона, возглавляющего Американский центр по вопросам безопасности и устойчивого развития Арктики, Путин и Трамп, скорее всего, встретятся в Анкоридже, штат Аляска. Об этом он заявил в беседе с российскими журналистами, уточнив, что выбор Анкориджа обусловлен удобством для обеих сторон и нейтральностью площадки.
Мнения экспертов
«Кусок Америки, откуда до России ближе, чем до Вашингтона»
По мнению российского политолога Бориса Первушина, выбор места встречи имеет глубокий символический смысл для обеих сторон. «Не Турция, не ОАЭ, а Аляска. Кусок Америки, откуда до России ближе, чем до Вашингтона. <...> Для Трампа важна картинка „он приехал ко мне“. Для Путина — намек, что мы здесь не гости, а старые хозяева <...> Значит, не враги, а партнеры, которые могут решать вопросы напрямую», — заявил Первушин.
Эксперт также напомнил, что Аляска — это часть США, когда-то принадлежавшая России и проданная американскому правительству. По его словам, сам факт сделки по передаче территории служит примером изменения границ без военных действий. Политолог задался вопросом, может ли нынешняя встреча стать аналогичным прецедентом для сегодняшней мировой политики.
Россия и США решили не предоставлять никому из партнеров чести принять саммит
Ранее среди возможных площадок для саммита назывались Рим, Стамбул, Дубай и Джидда, отметил политолог Борис Чеснаков. По его словам, выбор Аляски как места переговоров имеет глубокий символизм и демонстрирует самостоятельность Москвы и Вашингтона в определении формата диалога.
«Стороны решили не предоставлять никому из подходящих общих партнеров особой чести принять саммит. Решать все будем сами. Повышать лишь собственную капитализацию. Плюсы выбора места тоже оставим себе», — отметил он.
Эксперт также обратил внимание на возможные последствия этого решения для международной повестки и обозначил вероятность ответного шага со стороны России, например, предложить Владивосток в качестве места для последующих встреч на высшем уровне. По мнению Чеснакова, это подчеркивает растущее значение Тихоокеанского региона и напоминает о практике дипломатического потепления 1970-х годов. Кроме того, политолог считает, что выбор Аляски демонстрирует наличие у США и России собственной двусторонней политической и экономической повестки, в которой украинский вопрос остается важным, но не единственным.
